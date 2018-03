Detienen en Irapuato a ‘La Diva del Corrido’, por secuestro

La cantante, Luz Violeta Rodríguez, conocida como “La Diva del Corrido”, fue detenida en la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, acusada del secuestro de tres personas en Sinaloa.

Luz Violeta, también conocida como “La Plebe Parrandera”, de 40 años de edad, había sido detenida el 20 de febrero de 2016 en Culiacán, Sinaloa, acusada presuntamente de secuestrar a sus suegros y a otros familiares, por quienes habían pedido dos millones de pesos para liberarlos; cinco días después fue puesta en libertad.

En 2016 “La Diva del Corrido” aclaró que ella no secuestró a nadie; dijo que sus exsuegros y la hija de ambos, le habían peleado propiedades, “que hicimos entre mi esposo y yo y quedaron a nombre de mis hijos”.

Ese año, de acuerdo con la resolución del juez, los elementos estatales que participaron en la detención de Luz Violeta, y otros presuntos secuestradores, tardaron más de cinco horas en ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Este miércoles, con una nueva orden de aprehensión, “La Diva del Corrido”, abogada de profesión, fue detenida en Irapuato acusada nuevamente por secuestro agravado.

No porque cante corridos soy mala, no porque canto corridos voy a ser una secuestradora, o sea eso es muy diferente a cómo me están tratando”, aseguró.