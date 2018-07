Detienen a mujer que golpeó con un ladrillo a anciano mexicano en EU

Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron que fue detenida Laquisha Jones, de 30 años, la sospechosa golpear con un pedazo de concreto la cabeza de un anciano mexicano.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la mujer afroamericana fue arrestada el martes por un cargo de asalto con un arma mortal; ella deberá pagar una fianza de $ 200,000 dólares, de acuerdo con los registros de reserva en línea.

Y hasta el momento las autoridades no han determinado el motivo del ataque y tampoco encontraron el objeto con el que se realizó.

Un video grabado por una mujer llamada Misbel Borjas, transmitido por la televisora KABC-TV, muestra a la víctima en el suelo poco después de la golpiza, aturdido y con el rostro ensangrentado.

La mujer que grabó el video dijo que el anciano mexicano fue golpeado en la cabeza varias veces con un pedazo de concreto por la afroamericana al mismo tiempo que le gritaba “que se regresará a su país”.

Investigadores explicaron que el ataque ocurrió el miércoles 4 de julio mientras Rodolfo Rodríguez pasó junto a una mujer y accidentalmente chocó con una menor. Esto ocasionó la ira de la mujer, quién agredió dio alcance y agredió con un pedazo de concreto al hombre.

Un grupo de hombres se sumaron al ataque pateándolo y pisoteándole la cabeza.

Según el relato de su nieto Erick Mendoza, Rodriguez tropezó accidentalmente con una niña mientras pasaba por la acera.

“Mi abuelo dice que apenas dio la espalda sintió los golpes con el ladrillo, y después unos jóvenes lo patearon cuando estaba en el suelo”, relató a medios locales.

Su familiar dijo que Rodríguez terminó con el pómulo fracturado y dos costillas rotas.

El ataque motivó que la familia iniciará una campaña de recaudación a través de la página de Internet GoFundMe, con el fin de pagar las cuentas del hospital y que hasta el momento lleva reunido 270,000 dólares.

RT oborraez: 92 year old Rodolfo Rodriguez was beaten with a “brick or concrete object than kicked while he was down” according to LASDespanol detectives. Suspects 3 males, 1 female. Univision34LA it happened on July 4th past 7 pm. 118 and central. Kn… pic.twitter.com/19RLthMrAL

— LAX Insider (@LAX_Insider) 7 de julio de 2018