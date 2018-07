Policía estrangula y encañona a niños en Texas

Una mujer acusó a un policía de West Texas de estrangular a su hijo y un video muestra luego al agente apuntando brevemente con una pistola hacia un grupo de niños.

OFFICER PULLS GUN ON KIDS | Texas police are investigating an officer after video shows him pointing his gun at children.

DETAILS: https://t.co/e2CW60VuyN pic.twitter.com/4gYxQErUyL

— News4JAX (@wjxt4) 9 de julio de 2018