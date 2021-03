Detienen a Diana “N” líder de ambulantes y candidata de “Va por México”

Esta noche fue detenida Diana “N”, quien es lideresa de ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México y candidata a diputada local del Distrito 9 por la coalición “Va por México”.

Te recomendamos: El millonario negocio de la familia Barrios controlando comerciantes en el Centro Histórico

Así lo dio a conocer Francisco Almazán Barocio, Jefe General de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La detención fue llevada a cabo en la colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, por elementos de la dependencia que encabeza Almazán Barocio, quiene3s cumplimentaron una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía de Asuntos Relevantes, por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

La líderesa de comerciantes ambulantes realizó una transmisión en vivo al momento de su detención, dijo que se trataba de un acto político, pues horas antes había anunciado su candidatura, agregó que es inocente de cualquier acusación.

“Soy mujer inocente, trabajadora, soy una mujer del esfuerzo, no tengo miedo yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”.