Dos de los detenidos por multihomicidio en Reynosa son víctimas de secuestro, afirman familiares

Familiares de detenidos por el multihomicidio de 15 civiles en Reynosa, Tamaulipas, aseguran que al menos dos de ellos son en realidad víctimas de secuestro.

El gobierno de Tamaulipas informó que fueron detenidas ocho personas más, presuntamente vinculadas con el multihomicidio de 15 personas el 19 de junio en Reynosa, sumados a los cinco que fueron detenidos a lo largo de la semana pasada, son 13 personas aprehendidas por estos hecho.

Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos aseguran que entre los detenidos hay personas que fueron anteriormente reportadas como desaparecidas.

Hace más de un mes, familiares de Alfonso Margarito Aguilar González, de 27 años de edad, reportaron a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas que había sido secuestrado por hombres armados y se inició una carpeta de investigación por desaparición forzada, en Reynosa.

Alfonso Margarito aparece entre los detenidos el pasado 23 de junio con el alias de “El Simba”, según la Fiscalía estatal, en su detención se liberó a 18 personas secuestradas.

“Lo están culpando injustamente de la masacre de las 15 personas, él no participó en eso. Y simplemente él también era uno de ellos, que estaba secuestrado”, agregó Marisela Acosta, esposa de víctima secuestro, Reynosa Tamaulipas.

Este domingo, Alfonso Margarito fue vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad y trasladado al penal estatal de Reynosa, sus familiares aseguran que fue golpeado y torturado por el grupo de grupo de operaciones especiales, golpes, para declararse culpable.

Herlinda Muñoz también denuncia que su hijo Ramiro Licea, de 20 años de edad, fue secuestrado desde abril en plena vía publica y que también apareció detenido la semana pasada, con el alias de “El Wuero”, entre los presuntos responsables de la masacre del 19 de junio

“Nosotros ya lo dábamos por muerto cuando lo vamos viendo en las noticias así. Me dio alegría, pero al ver las noticias de lo que lo acusan, es falso, fue secuestrado no es un secuestrador y menos un asesino. Los hicieron tronar armas, agarrar los volantes, volantes de las camionetas, las puertas de los carros y les pusieron drogas en las bolsas de sus pantalones, para dejarles huella. Mientras ellos no querían agarrar el volante les pegaron, traen golpes en sus costillas”, destacó Herlinda.