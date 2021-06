Terror en Reynosa deja desolada la marcha por la paz y personas desaparecidos

En Reynosa, Tamaulipas, familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia marcharon el sábado para exigir a las autoridades seguridad, paz y justicia. La marcha fue poco concurrida, en la ciudad priva el miedo.

Te recomendamos: Vinculan a proceso a implicado en masacre en Reynosa, Tamaulipas

Luego que un grupo de hombres armados asesinara a 15 personas, al azar, en diversas colonias populares de Reynosa el pasado 19 de junio, el colectivo “Amor por los desaparecidos en Tamaulipas” y organizaciones civiles convocaron a una marcha por la paz en esa ciudad, tuvo poca respuesta, apenas asistieron alrededor de 60 personas.

“Marcho por mi tía. Fue a vender un vehículo, ya no regresó, se llama Laura Priscila Bello Castañeda, desapareció el 27 de abril del 2021. No hemos tenido respuesta. No hay nada, no hay apoyo, no hay nada”, reiteró Alondra Rodríguez.

“César Odilón Arteaga está desaparecido desde hace 4 años. La autoridad no dice nada, no tenemos autoridades aquí, queremos autoridades. Desapareció en Reynosa. Aquí no tenemos ley de ninguna clase”, insistió el señor Odilón Arteaga.