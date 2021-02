Desorden deja a cientos de adultos mayores sin vacuna en Cholula, Puebla

Los problemas con el proceso de vacunación se han extendido en el país, en San Andrés Cholula, Puebla, cientos de ancianos se quedaron sin su vacuna contra COVID-19, hoy era el segundo y último día para que la recibieran, pero las 10 mil 725 dosis que fueron enviadas al municipio se acabaron, se las pusieron a otros.

“Fuera colados, se metieron muchos, nosotros estamos desde las 4 de la mañana, eso es injusticia, justicia, cuantos colados, nada más entran y salen con la vacuna no se vale, tengo 82 años, estoy aquí de pie”, Tania Luz Bahena, Habitante San Andrés Cholula, Puebla.

No respetar la fila provocó malestar entre miles de adultos mayores quienes llevaban horas esperando afuera del centro de vacunación de Tlaxcalancingo, algunos aseguran que estuvieron más de 12 horas parados, en la calle a pleno sol.

“Si no madrugamos ya no nos toca la vacuna hoy se acaba es el último día, al que le toco le toco, él que no, para la próxima”, comentó Tomás Coyotl, Habitante Tlaxcalancingo.