Por miedo, adultos mayores de Coahuila rechazan vacuna contra COVID

En el municipio de Guerrero, en Coahuila, solo 159 adultos mayores, de un padrón de 484, han aceptado la vacuna contra el COVID-19, los demás tienen miedo.

Pablo cumplirá 85 años el próximo 2 de marzo. Teme que la vacuna contra el COVID le provoque un problema mayor de salud.

Con una población de 2 mil 500 habitantes, el municipio de Guerrero, Coahuila, ubicado en la frontera con Texas, se mantuvo en cero casos COVID por muchos meses.

Actualmente hay un registro de 21 positivos y 2 muertos y hasta hoy solo el 30% de los adultos mayores ha aceptado la vacuna.

María, de 70 años, sí la aceptó.

Y Paula, mayor de 90 años, recibió la primera dosis en su casa.

“Nada, nada me duele, sí deseo la vacuna, por qué no. Yo no le tengo miedo, dije pues que si al fin cerca, ya voy para allá, tóqueme lo que me toque. Yo le tengo una fe a San Juditas Tadeo, todo me cumple, si le pido que me dé un novio, me lo tiene que dar ¿es una tontera verdad? Pero digo ya una viejilla así, es una tontera, pues si está viviendo uno, le da gusto vivir”, concluye Paula.