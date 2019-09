Descarta médico forense suicidio en caso Lesvy

Lesvy Berlín Rivera Osorio murió estrangulada y no fue suicidio, fue así como lo señaló el médico forense y experto internacional, José Mario Nájera Ochoa, durante el juicio oral que continúa en contra de Jorge Luis González, presunto autor de la muerte de la joven de 22 años ocurrida en mayo de 2017.

El médico afirmó que, de la evaluación realizada llegó a 25 conclusiones, entre ellas que Lesvy murió estrangulada, misma que pone en duda el suicidio debido al estado de indefensión farmacológica en que estaba la joven, además de que no hubiera un nudo en el cable telefónico que le diera estabilidad para ahorcarse.

El experto en feminicidios, quien también participó en el caso de Mariana Lima Buendía, reveló que de la evaluación que se realizó en enero de 2018, a los peritajes y dictámenes con importancia médico legal, concluyó que Lesvy estaba en indefensión farmacológica, con lo que tenía pérdida de equilibrio y problemas para controlar su marcha.

Además, advirtió que el cable de una caseta telefónica con que se encontró a Lesvy en el cuello no tenía nudo, por lo que no pudo haber sido un suicidio.

En una asfixia por suspensión al no existir nudo se va a zafar, no es estable”, sostuvo el forense.

También, precisó que la necropsia inició desde el levantamiento del cadáver en el lugar de los hechos para tener todo el contexto, lo que a su decir el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, INCIFO, no tomó en cuenta en el caso de Lesvy.

Resaltó que para un diagnóstico final deben estar todos los elementos y el forense no contó con datos del lugar de los hechos, ni los toxicológicos de la joven de 22 años de edad.

Inicia juicio oral por caso Lesvy Berlín Rivera

En el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México inició la primera audiencia del juicio oral en torno al asesinato de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrido en mayo de 2017.

En la audiencia abierta, el Ministerio Público y las abogadas defensoras de la familia de la joven presentaron inicialmente ocho testigos, entre los que destacan peritos en fotografía, personal de Vigilancia UNAM y de seguridad de la Facultad de Ingeniería, donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

La defensa y el Ministerio Público expusieron que se trató de un feminicidio agravado y expusieron diversas pruebas sobre el comportamiento del acusado Jorge Luis González Hernández, de quien refirieron tuvo previamente una conducta de agresiones psicológicas y físicas en contra de la víctima.

El juicio oral en el proceso que se le sigue a Jorge Luis “N”, presunto autor de la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio, luego que la defensa del acusado declaró no estar lo suficientemente preparada.

El Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, integrado por tres jueces, calificó de un exceso y falta de respeto que la defensa se haya presentado sin tener la preparación del caso, ocurrido en mayo de 2017.

A dos años y cuatro meses de que se encontró el cuerpo de la joven de 22 años en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el juez principal Juan Pérez Soto rechazó la petición de la defensa de aplazar un mes el inicio del juicio oral y solo concedió 24 horas.

Además, ordenó llamar a la defensa pública que había estado llevando el caso del acusado, quien tuvo que renunciar a dos de sus tres abogados privados.

El imputado Jorge Luis “N” reclamó al juez su derecho a elegir a su defensa, al señalar: “No me limite mi libertad de defensa. No me imponga la defensoría pública”.

Al respecto, el impartidor de justicia aclaró que no lo está limitando, y afirmó que se busca que tenga una defensa adecuada, pues sus abogados privados ni siquiera conocen la carpeta de investigación.

A pesar de los intentos de la defensa de aplazar 30 días el juicio, y tras un receso de 10 minutos, acudieron los abogados de oficio, quienes pidieron un plazo de 24 horas, misma que fue aceptada por el impartidor de justicia.

Al término de la audiencia, Aracely Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017, calificó de delicado el hecho de que hoy nuevamente no se pudo iniciar el juicio.

En los juzgados del Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, advirtió que el asesino de su hija es quien ha estado interponiendo múltiples argumentos para atrasar el caso.

Afirmó que tienen derecho a una justicia pronta y expedita, y el día de hoy nuevamente se retrasa. Confió en que las audiencias puedan darse más temprano y concluir más tarde.

Dijo que se sigue obstaculizando el acceso a la justicia, pero confió en que con los elementos que han aportado como prueba pueda darse la sentencia por feminicidio.

Esta etapa de juicio oral tendrá en sus jornadas procesales al menos 28 testigos y peritos para que determinen los jueces la sentencia, tras esclarecer lo que ocurrió la madrugada del 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.

Los padres de la víctima reiteraron que su hija fue víctima de feminicidio por su entonces pareja y que no se trató de suicidio.

Con información de Notimex

TVR