Desaparición de fideicomisos busca allegar recursos para COVID-19: Delgado

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que la iniciativa para desaparecer 109 fideicomisos, cuya discusión y votación continuará el próximo martes, no es producto del capricho o la improvisación y que en cambio, busca allegar más recursos para combatir la pandemia del COVID-19 sin aumentar impuestos.

Durante una conferencia virtual este domingo 4 de octubre, el coordinador de los diputados de Morena fue cuestionado sobre su aspiración a la dirigencia nacional del partido fundado por Andrés manuel López Obrador, con el que dijo coincidir y dijo coincidir con el presidente, quien pidió no descalificar a los oponentes.

“Coincido también con él en que no debemos enfrentarnos, no debemos pelearnos, yo he sido un promotor de la unidad, yo no he descalificado a ningún compañero del movimiento y mucho menos lo he insultado”.