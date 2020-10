AMLO pide a opositores esperar a elecciones de 2021 y revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este domingo a sus opositores que lo dejen trabajar y no adelantarse a los procesos democráticos, es decir esperar a las elecciones de 2021 y a la consulta sobre revocación de mandato de 2022, para manifestarse en su contra.

Te recomendamos: AMLO responde a escritor Francisco Martín Moreno su metáfora de ‘quemar a morenistas’

Dijo que en la consulta de 2022 se le va a preguntar al pueblo: “¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, acepto esas reglas”.

Las declaraciones del presidente López Obrador tienen lugar un día después de que unos 5 mil opositores marcharan para exigir su renuncia y lograran extender su protesta a toda la explanada del Zócalo de la capital mexicana.

La organización que promovió la manifestación es el Frente Nacional AntiAMLO, autodenominado FRENAAA, abiertamente contrario al presidente mexicano y que tiene como principal objetivo la “renuncia” de López Obrador.

Desde hace una semana, la organización lleva a cabo una acampada que hasta ayer ocupaba una mitad de la plaza con unas 300 casas de campaña, en su mayoría vacías, pero este sábado la ampliaron a todo el Zócalo.

López Obrador señaló hoy que su única petición a los que, dijo, “están molestos porque ya no hay corrupción y porque no va a haber corrupción (…) es que no coman ansias (no se adelanten) ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos”.