Violento, así fue el desalojo en la colonia Alfonso XIII de la alcaldía Álvaro Obregón

Desde febrero de 2018, los ocupantes de un edificio en la colonia Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón, miembros de la Asamblea de Barrios y del Frente Popular Francisco Villa, sabían que había una orden de desalojo emitida por el Juzgado Quinto de lo Civil.

Hoy se presentó la Policía para cumplirla y los recibieron con violencia.

Así recibieron los vecinos a 500 elementos policiacos, entre preventivos y del Grupo Especial de Reacción e Inteligencia, GERI, que llegaron esta mañana hasta el inmueble, ubicado en el número 472 de la calle Adriano Brower de la colonia Alfonso XIII, que consta de cuatro torres y 25 departamentos.

-¿Qué le sucedió?

“Nos pegaron ellos”, dijo Georgina García, desalojada.

-¿Quiénes?

“Los de la GERI. Todos, me pegaron todos. Entraron con pistolas, armas largas”, comentó Georgina.

Poco antes de las siete de la mañana, los policías y unos 60 cargadores con playeras azules acompañaron a una actuaria para ejecutar el desalojo que no pudo completarse ni en febrero de 2018 ni en diciembre de ese año.

Las autoridades capitalinas habían detectado que el lugar era un punto de venta de narcomenudeo.

-¿Este inmueble a quien le pertenece?

“Al señor Ignacio, él tiene papeles, bueno, su mamá”, comentó Claudia Rosas, desalojada.

-¿Él les rentaba a ustedes?

“No, no, no, era mi familiar, estábamos ahí con él, no pagábamos renta, ni nada”, comentó Claudia Rosas.

Algunos inquilinos se opusieron y acusaron violencia de los policías.

“Nos empezaron a pegar con sus toletes, nos patearon, nos robaron, con las pistolas nos empezaron a dar de cachazos”, comentó Aidée Reyes Martínez, desalojada.

Responsables del desalojo hicieron un boquete en el muro de la fachada para sacar las pertenencias de las 19 familias que ahí habitaban.

En el desalojo que duró casi seis horas hubo 17 lesionados, entre ellos seis civiles.

En la calle, las familias señalaron que algunos cargadores robaron ropa y pertenencias.

