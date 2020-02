PRD presenta denuncia por desabasto de medicamentos

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra varios funcionarios federales, entre ellos los titulares del IMSS y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Zoé Robledo y Raquel Buenrostro, por el supuesto desabasto de medicamentos en México.

Karen Quiroga Anguiano, de la Dirección Nacional General Extraordinaria del partido, expuso que solicitan la destitución de los funcionarios, así como su inhabilitación como servidores públicos por considerar que cometieron delitos como omisión y daño a la Hacienda Pública.

Lo anterior, dijo, causó un daño al erario público, ya que, al no realizar la compra consolidada y no haber abasto de medicamento en los diferentes hospitales, ha generado que se tengan que hacer gastos extra no solo a nivel de contribuyente, sino gastos que deberían estar destinados para otros rubros.

Los integrantes del PRD también denuncian la presunta falta de cuidado en el ejercicio de las funciones porque, afirman se ha afectado de manera importante el derecho a la salud.

“No pensamos que sea una falta del sector salud. Se ha tratado de culpar a distintos médicos, directores del sector salud. No es ahí donde radica la culpa, la responsabilidad se tiene con nombres precisos y quien fungía la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, hoy responsable del SAT”, reclamó Quiroga Anguiano.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado que existe “huachicoleo” de medicamentos, y el PRD no duda que esto exista, pero cuestionó que “no se ha presentado absolutamente ninguna denuncia y no se tomaron las previsiones necesarias para comprar los medicamentos que eran necesarios, como el tratamiento de los niños con cáncer.

En entrevista, previo a la entrega del documento, informó que mañana acudirán también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer las denuncias.

“La Secretaría de la Función Pública tiene que realizar una exhaustiva investigación y que existan consecuencias”, consideró la perredista.

Con información de Notimex

MLV