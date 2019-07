Aumentan casos de depresión en mujeres de entre 40 y 45 años en México: IMSS

Me descuidé, dejé de comer, me enfermé, bajé de peso, desatendí todo en casa, todo lo empecé a dejar, yo soy obsesiva con la limpieza y dejé todo. A mí me gustaba mucho hacer ejercicio, dejé de hacer ejercicio, dejé de arreglarme, me bañaba y volví a acostarme; siempre pensaba que era mejor morirme a lo que sentía”, contó una mujer que padece depresión y está internada en un hospital para atenderse.