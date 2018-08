Tras muerte de manatíes en Tabasco, denuncian daños en salud de pobladores

Tras la muerte de decenas de manatíes y toneladas de peces, denuncian daños a la salud de pobladores de los Bitzales en Macuspana, Tabasco.

Según autoridades ambientales, en los últimos tres meses, 24 manatíes han aparecido muertos en la zona de los Bitzales, una cuenca hidrológica del municipio de Macuspana donde convergen 11 cuerpos de agua y los ríos Grijalva y Usumacinta, en Tabasco.

Raúl Acosta Hernández, delegado de Los Naranjos Primera Sección, señaló que los manatíes muertos “aparecen de la noche a la mañana ya esponjado… como una vaca, esponjado”.

Roberto Muñoz, pescador de la zona de los Bitzales, indicó que desde hace dos meses no han pescado por la muerte de los ejemplares, registrada desde el 8 de mayo. “Al menos lo que me he dedicado a enterrar manatíes, con los de Profepa. Yo soy él que los lleva y los traigo”.

Los pobladores la zona, donde habitan más de 700 familias de pescadores, aseguraron que han sacado más de ocho toneladas de peces muertos del río y los canales.

César Witz Hernández, delegado de Bitzal segunda sección, informó que han muerto peces como, “los maruchan, pejelagartos, mojarra, de toda clase de especies”.

Comentó que autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acudieron a analizar el agua y “hasta ahorita no tenemos respuesta”.

Hace unos días, reporteros del periódico Tabasco Hoy realizaron un recorrido de 13 kilómetros en lancha; sobre las aguas encontraron decenas de peces muertos.

Los pescadores denunciaron que debido a los olores fétidos, que emergen de las aguas, 11 comunidades han suspendido actividades.

Gonzalo Acosta, representante de la Federación de Pescadores de Bitzales, reveló que han muerto más de ocho toneladas de peces “y todavía sigue la mortandad. La causa que nosotros creemos es por hidrocarburo, ya que en la zona existen más de 100 pozos… Al cual tienen más de 30 años que no se les da mantenimiento”.

Los pobladores de los Bitzales dieron a conocer imágenes de personas que empezaron a registrar afectaciones en diversas partes del cuerpo, por usar agua de los ríos y lagunas, donde han muerto los peces y los manatíes.

El representante de la Federación de Pescadores de Bitzales dijo que solicitan “una declaratoria de emergencia, ya que no se soporta la pestilencia del agua y de los peces… No tenemos pesca, no tenemos ingresos a la familia y es el sustento donde a la familia la mantenemos, por lo tanto, pedimos que nos ayuden”.

La comunidad de pescadores también dio a conocer un estudio, avalado por el Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, en el que indicaron la alta presencia de materiales como plomo y cadmio en el agua.

Las autoridades municipales investigan la posible presencia de dichos elementos como la probable causa de muerte de las especies afectadas.

Juan Carlos García Alvarado, secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco, sostuvo que “dentro de los resultados que se nos presentaron, hay diferentes tipos de compuestos que se determinaron la presencia dentro de los parámetros físico-químicos… Hemos encontrado la presencia de algún componente asociado, por ejemplo, a temas de metales, a tema de hidrocarburo”.

Fausto López Hernández, delegado de Porote, mencionó que “en la zona de los Bitzales más que nada están muriendo los manatíes por esa infección que hay, contaminación más que nada, porque es zona petrolera“.

Con información de Fátima Monterrosa y Gerardo Sánchez.

RMT