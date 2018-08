Tabasco desconoce causas de la muerte de 29 manatíes

En menos de dos meses y medio, 29 manatíes han muerto en distintos cuerpos de agua de Tabasco, sin que se haya podido establecer la causa.

Autoridades federales, estatales y municipales, crearon una comisión interdisciplinaria para investigar y determinar las causas de los decesos.

Los resultados presentados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no indican que ninguno de estos compuestos, rebasan los límites que están establecidos en los criterios ecológicos de calidad del agua y por lo cual no hay una vinculación de toxicidad aguda que pudiera haber afectado la mortandad en una parte en particular de estos organismos”, comentó Juan Carlos García Alvarado, secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.