Denuncian a César Duarte y a 42 exfuncionarios más por desvío de 6 mil mdp

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua denunció penalmente en la capital del estado, al exgobernador del estado César Duarte Jáquez y 42 exfuncionarios de su gobierno por irregularidades en el gasto de por lo menos 6 mil millones de pesos.

“Hacemos formal denuncia ante, aquí, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por hechos constitutivos de delito en los cuales presumimos después de una exhaustiva auditoria, sobre todo investigación e integración de los expedientes correspondientes para sustentar las observaciones que se llevaron a cabo dentro de los informes técnicos correspondientes”, indicó Jesús Raymundo Mata, auditor especial de Normatividad Interna de la Auditoría Superior del Estado.

La auditoría se realizó en el último año de gobierno de César Duarte, del primero de enero del 2016 al 9 de octubre del mismo año.

Se trata de diferentes delitos que se cometieron, entre ellos peculado y desvío de recursos y se señalan a unos 42 exfuncionarios que tuvieron acceso a los recursos públicos.

“Los montos, pues aquí de lo revisado, comprobado con documentación, pues claro también se estará llevando, pero estamos hablando de un monto aproximado a los 6 mil millones de pesos”, señaló Jesús Raymundo Mata, auditor especial de Normatividad Interna de la Auditoría Superior del Estado.

Los documentos de las auditorías fueron entregados a la Fiscalía de Chihuahua, en varias cajas donde se conformaron los expedientes que deberán ser revisados por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua.

Los nombres de los ex funcionarios denunciados no fueron revelados para no entorpecer las investigaciones.

Cae en la CDMX otro exfuncionario vinculado a César Duarte

El pasado 3 de agosto fue detenido otro exfuncionario de la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de peculado.

Se trata de José Lázaro Joaquín “N”, quien fue titular del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el estado de Chihuahua (Fideapech).

El exfuncionario fue detenido este viernes en la Ciudad de México.

“Dieron cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un juez de control del distrito judicial Morelos en contra de José Lázaro Joaquín L. R. A., quien se le atribuye su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado cometido en perjuicio del patrimonio de Fideapech, esto cuando se desempeñaba como funcionario de dicha entidad paraestatal, desviando más de seis millones de pesos”, indicó César Augusto Peniche, fiscal General del estado de Chihuahua.

Según las investigaciones de la Fiscalía, mediante la Operación “Justicia para Chihuahua”, se estableció que en 2012, el exfuncionario detenido simuló la tramitación de un contrato de crédito con la Financiera de la División del Norte S. A. de C. V., propiedad del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, por seis millones de pesos.

Es el segundo exfuncionario del gobierno de César Duarte que es detenido esta semana, luego de la captura del exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, acusado de peculado por 20 millones de pesos.

Con información de Francisco Javier Carmona.

