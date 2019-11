‘Democracia en México requiere de un periodismo crítico’: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, advirtió que no son buenos tiempos para la democracia ni para las libertades, y que, sin periodismo independiente y crítico, no hay democracia posible.

Lo digo con claridad y sin medias tintas, sin periodismo independiente y crítico, no hay democracia posible, nuestras democracias, la de México y la de América Latina requieren de un periodismo riguroso, plural y exigente; la democracia no puede preservarse si la ciudadanía no cuenta con los elementos informativos necesarios para construir sus juicios y darle información crítica a sus validaciones sobre el poder público, la comunidad en que vive, las empresas con las que se relaciona o el lugar donde se encuentra”, afirmó Lorenzo Córdova.

Al participar en la entrega de premios de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, advirtió de los riesgos al no defender la democracia.

Del mismo modo, la defensa de la democracia, es una responsabilidad de todas y todos. Si no cumplimos con ello, poco a poco, tal vez, incluso, de manera imperceptible, la democracia se nos puede, como la arena, ir de entre las manos”, aseveró el consejero.

Por otro lado, anunció que en los próximos días interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte, contra la de denominada Ley Bonilla, que amplió el periodo de gobierno del mandatario de Baja California.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó en entrevista para ‘Despierta’ con Danielle Dithurbide que la consulta ciudadana en Baja California, organizada por Morena, para que los ciudadanos opinaran si el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, es por dos o por 5 años es un atropello contra la democracia, pues es un ejercicio que no tiene base legal.

Este constituye un atropello contra la democracia, entre otras cosas porque no se puede hacer una consulta sin que las preguntas estén realizadas con un debido rigor técnico, estas eran preguntas amañadas, sesgadas que condicionaron el resultado del voto”.

El consejero presidente del INE detalló que este ejercicio no tenía rigor técnico pues carecía de todos los elementos que se han constituido a lo largo de 30 años para garantizar el secreto del voto y la certeza de los resultados.

Ninguno de los elementos que se han constituido a lo largo de 30 años para garantizar la libertad, el secreteo del voto, la certeza en torno a los de los resultados (…) Es un ejercicio con mucha falta de rigor técnico o muy poco por decir lo menos”.

El consejero Córdova enfatizó que algunas de las irregularidades detectadas fueron, entre otras cosas, que la gente pudo emitir más de un voto, el número de casillas instaladas fueron pocas, la credibilidad sobre los ciudadanos que recibieron los votos y una jornada con dos horas menos que una elección.

La gente pudo votar viarias veces, no había ningún mecanismo para evitar que lo hiciera más de una vez, no había tinta indeleble, no había ni siquiera mamparas para que el voto se hiciera libre. Ayer se instalaron presuntamente 250 casillas cuando, cuando en junio se instalaron más de 4 mil 800. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes eran los ciudadanos y de donde salieron los que recibieron los votos.

Es más, en un horario que no se sabe de donde salió, tiene dos horas menos que una jornada electoral, la elección arranca a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, ayer empezó a las 9:00 y cerró a las 5 de la tarde. En un mecanismo que no tiene base legal, no se utilizó un listado de electores”.

Por último, detalló que es por estos ejercicios que justamente se luchó y orientó la construcción del proceso democrático de México. Mi juicio es que estamos frente a un ejercicio sin ningún tipo de rigor técnico, si el INE o el Instituto Nacional de Baja California hiciera una elección como se hizo el ejercicio de ayer, hoy habría un escenario de ingobernabilidad y probablemente de falta de paz pública”, concluyó.

