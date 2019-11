‘Abonar rabia contra periodistas solo se multiplica’: Viuda de Javier Valdez

Los gobernantes no deben abonar bajo ninguna circunstancia rabia contra los periodistas, porque de lo contrario se multiplica y sobra quien se sienta legitimado para seguir derramando sangre, subrayó Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, asesinado en mayo de 2017.

Los periodistas, expuso, no son los responsables de la violencia que se vive, y asesinarlos por su profesión en un país que presume de democrático no se debe permitir jamás.

Su cuerpo ya estaba medio cubierto con una manta azul, un sombrero que le regale cubría parte de su rostro. ¡Desde ese día me he reclamado no haberme acurrucado junto a él y sentir por última vez la tibieza de su piel!”, expresó.