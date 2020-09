Delincuentes usan redes sociales para robar motocicletas y extorsionar a sus dueños en CDMX

En la Ciudad de México, delincuentes responden a anuncios en las redes sociales respecto a venta de vehículos, los roban y luego piden dinero por devolverlos.

Los delincuentes presuntamente crean perfiles falsos de Facebook. Enseguida contactan vía internet a quienes ponen a la venta alguna motocicleta o automóvil bajo el supuesto interés de realizar la compra, concretan una cita con el vendedor y ahí ejecutan los robos a mano armada.

“Me mandó unos mensajes, me marca, me dice que ya está afuera de mi domicilio, salgo a mostrar la moto y en el momento en que la estaba viendo, la echo a andar, me amaga y me dice que se la va a llevar la moto”, narró una de las víctima de robo y extorsión.