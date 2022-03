Delfina Gómez se reunirá con diputados el 6 de abril por cancelación de Escuelas de Tiempo Completo

Será el próximo 6 de abril cuando se reúna la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para dialogar sobre la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo.

“A la maestra Delfina se le volvió a hacer la invitación, ella se disculpó porque no compaginaba con su agenda y entonces se le volvió a hacer la invitación para los primeros días de abril, a nosotros nos preocupa mucho el tema de las Escuelas de Tiempo Completo, y vamos a seguir insistiendo en que la Escuela de Tiempo Completo tienen que regresar”, afirmó el diputado del PRI, Rubén Moreira, presidente de la Junta Coordinación Política.

Y es que el encuentro programado entre la titular de la SEP y los coordinadores parlamentarios en San Lázaro fue pospuesto.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, salió en defensa de la secretaria de Educación Pública y rechazó que se le haya girado alguna invitación para asistir al Palacio Legislativo y hablar de la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo.

“Ella no recibió ninguna invitación de parte de la Cámara, ella es alguien que siempre y todas las veces que se le ha invitado, convocado, ha venido. Recordemos que ella compareció en el Pleno, ella no recibió ninguna invitación y ya sobre el tema de fondo, sobre la Escuela de Tiempo Completo, me comenta que están ellos haciendo la evaluación de cómo van a replantear para que continúe el beneficio”, añadió el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva.