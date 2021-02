Se dejarán de tomar fotografías al INE y a pacientes en centros de vacunación COVID: Ssa

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer que por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se dejarán de tomar fotografías a los pacientes que acudan a los centros de vacunación a recibir su vacuna COVID, así como a su identificación proporcionada por el Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de Salud realizada, el miércoles 17 de febrero de 2021, en Palacio Nacional, en donde enfatizó que no se puede condicionar la vacuna a cambio de la fotografía.

“No es necesario tomarle fotografía a la identificación y a las personas. Es un elemento que, operativamente, se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se les tome fotos. No debe restringirse, en ninguna circunstancia, el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona. Toda persona, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, tiene el derecho de decidir que no se le tome la fotografía. No vamos a seguir tomando esas fotografías, ya lo dijo el presidente”, compartió el subsecretario de Salud.