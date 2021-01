Declaran nula resolución por evasión fiscal contra Elba Esther Gordillo

En sesión a distancia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró nula una resolución que existía en contra de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, por presunta evasión fiscal.

La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, SAT, imputó a Elba Esther Gordillo un quebranto por 9 millones, 431 mil pesos por concepto de Impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2012.

La sentencia, emitida el 4 de septiembre de 2019 por el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, fue impugnada por la ex lideresa magisterial.

Este miércoles, magistrados del Tribunal Federal de justicia administrativa determinaron que el SAT no planteó de manera adecuada el caso, por lo que la acusación no procede y en consecuencia, se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada que la afectaba.

“Se resuelve que lo procedente en el caso sería declarar la nulidad de la resolución liquidadora recurrida para efecto de que la autoridad fiscalizadora, de estimarlo procedente, por tratarse de facultades discrecionales, repusiera el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación apuntada, esto es a partir de que pudo y debió aplicar el procedimiento de discrepancia fiscal y no lo hizo, no obstante lo anterior se determina que los efectos antes referidos solo habrán de cumplirse por la autoridad demandada si así lo decidiera en el caso en que no resulte fundado alguno otro concepto de impugnación que llegue a proporcionar a la autora un beneficio mayor al que ha obtenido”, dijo Magistrado Carlos Chaurand Arzate.

De esta forma, el pleno de la Sala superior del Tribunal, con 7 votos a favor y 3 votos en contra, declaró la nulidad de la resolución impugnada y de la recurrida.

