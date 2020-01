Damnificados Unidos por sismo se quejan por la reconstrucción de sus predios

A 28 meses del sismo del 19 de septiembre 2017 ,integrantes de la organización Damnificados Unidos se quejaron por los atrasos e irregularidades en la reconstrucción de sus predios dañados.

Manifestaron que hay desatención por parte de la Comisión para la Reconstrucción y su titular, Cesar Cravioto.

Los vecinos damnificados que hablaron a la prensa en un estacionamiento de los Multifamiliares Tlalpan, expresaron que no bajarán la guardia para vigilar que se cumpla con la rehabilitación y reconstrucción de sus casas.

Como parte de las irregularidades, mencionaron que se ha inyectado millones de pesos que las empresas constructoras no han justificado.

Explicaron que los 10 edificios del Multifamiliar, el 1C está en pie y se espera que para el 31 de enero concluyan las obras en el resto del Multifamiliar Tlalpan, excepto para el 3C y 3A, que mantienen retrasos.

“Todavía vine en esta semana y faltaba la tarja, o sea no hay agua, la luz. Hay fugas de agua con los vecinos y eso es por parte de la tubería, o sea no es de uso porque todavía no están algunos habitados y está escurriendo agua”.Juan Mora, damnificado de edificio 2A Multifamiliar Tlalpan: