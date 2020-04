Da positivo a coronavirus trabajador de conferencias vespertinas de López-Gatell

Detalló que ya se hizo un seguimiento de las personas que pudo haber contagiado.

Asimismo, afirmó que ni él, ni el director general de Epidemiología se harán la prueba, ya que no estuvieron en contacto con el servidor público.

“Más allá de nosotros, en este caso de contactos no somos contactos, aunque estuvimos aquí, no somos contactos, por qué razón, porque el contacto se define, como hechos dicho, en el término de la proximidad, la proximidad y la duración, esa proximidad y duración, por eso expliqué al inicio de la sesión, los tres mecanismos de transmisión, una persona que estuvo ahí, por ejemplo, el compañero camarógrafo, si yo estuviera enfermo y él está ahí, él no es contacto mío o viceversa”, dijo Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Promoción y Prevención de Salud.