Curva de Covid-19 llega a alentadora zona de estabilización: Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, la noche del sábado 20 de junio de 2020, que la curva de Covid-19 en el país llegó a una alentadora zona de estabilización.

López-Gatelll mencionó lo anterior tras mostrar una gráfica, en la que se observa el comportamiento que ha tenido la pandemia en el país en las últimas semanas.

Destacó que desde el 8 de junio ya no se está teniendo un crecimiento tan acelerado de los casos registrados, por lo que resaltó que se estaría llegando a una alentadora zona de estabilización.

“Hay una señal que quisiera que se tome con mucha reserva, pero es alentadora. Desde el 8 de junio ya no estamos teniendo un crecimiento tan acelerado. Todavía no es una conclusión definitiva. Es alentador ver que llegue a una zona de estabilización.

A continuación reiteró que habrá que esperar al menos una semana más para saber si el comportamiento de la curva fue constante o no.

“Habrá que esperar una semana más para observar, durante 14 días, el comportamiento de la curva epidémica”.

Compartió, además, que la gráfica no contempla los días del 13 al 20 de junio, al enfatizar que no desea confundir a la población, pues todavía no se cuenta con las cifras definitivas de esos siete días.

“Esta curva termina el 12 de junio. Los ocho días transcurridos desde el 12 de junio no están, intencionalmente, en esta gráfica, porque sabemos que generalmente, producto del retardo de notificación, están más abajo y dan una falsa impresión de que la epidemia ya se está acabando, pero la epidemia no se ha acabado”, enfatizó.

Señaló que todavía es muy pronto para pensar en un descenso de la epidemia, pero durante 12 días ha permanecido estable.

“Todavía no quisiéramos pensar en el descenso, es muy temprano para sospechar que esto es un descenso, pero por lo menos es una zona que, por más de 12 días, está estable la curva. Podría ya ser ese momento que venimos diciendo desde febrero, donde hablamos que llegamos a un punto intermedio en la trayectoria de la epidemia, en donde llegaríamos a una zona máxima.

