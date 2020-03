Cumpleaños bisiesto: Así festejan los que nacieron el 29 de febrero

Este 29 de febrero es año bisiesto y nacer en esta fecha es cuestión de suerte y muy pocos la tienen en el mundo.

Te recomendamos: Origen y características del calendario gregoriano

“No es común, de hecho, no he conocido a otra persona directamente que haya nacido ese mismo día”, dijo Betty Varela, una de las cinco millones de personas en el mundo que nacieron en año bisiesto.

Según información del Registro Civil, cada cuatro años aparece su fecha de cumpleaños en el calendario, 29 de febrero.

“Tengo 27, pero realmente tengo seis años; este año que es bisiesto ya voy a cumplir siete”.

Para los que nacieron en 29 de febrero, cada bisiesto es motivo de una gran celebración.

“Cuando si cae mi cumpleaños como es este año hago, pero hago súper fiesta, tengo planeado hacer un súper reventón, porque este año cumplo 10 y según mi cumpleaños y los años transcurridos cumplo 40 entonces, en realidad tengo 10 años porque me duran cuatro años esos 10 años”, compartió María Esther Reyes, quien nació en año bisiesto.

Maximiliano es un joven que ha festejado todos sus cumpleaños en 29 de febrero, pero su madre lo quiere tanto que también le festeja el 28 de febrero y el 1 de marzo.

Todos ellos en sus actas de nacimiento aparece el 29 febrero, sin embargo, en algunos estados del país a los bisiestos los registran con la fecha de 28 de febrero o 1 de marzo, porque el sistema en el Registro Civil rechaza esa fecha; sucedió en Torreón.

“De repente cuando compro un boleto de avión o algo así, sino pongo el año no me da el 29, ya cuando le pongo 1980 ya me aparece el 29, pero cuando pongo el año, la maquina registra que ese año hubo bisiesto”, comentó Esther Reyes.

El año bisiesto, como este 2020, se caracteriza porque tendrá 366 días, un día más, porque como cada 4 años ocurre es año bisiesto y se suma el 29 de febrero en el calendario.

La astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro, detalló que el año no es exactamente de 365 días, ello debido a que a la tierra le toma “un poquito más darle la vuelta al Sol”.

“Le toma más o menos 365 días y cuarto, así es que cada cuatro años lo que se hace en los calendarios, es agregar un día, nosotros ahora usamos el calendario Gregoriano que se basó en un calendario que hicieron los romanos, Julio Cesar en particular; antes del calendario empezaba en marzo, en la primavera con el renacimiento de las cosas y febrero era el último mes del año, y en ese mes se hacían los ajustes al calendario y por eso aunque ahora sea el segundo, de todas maneras el ajuste al calendario se hace en febrero”, explicó Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM

Si no se ajustara el calendario cada cuatro años se irían acumulando.

“Nosotros contamos el tiempo por fenómenos astronómicos quisieran que estos embonaran unos con otros que la tierra diera un numero entero de días en darle la vuelta al sol, pero resulta que no son 365 días y cuarto, que las fases de la luna fueran de 30 días, pues no, son 29 días y medio, pero es así lo que tratamos es ajustar el calendario”, apuntó Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM.

No se tiene con exactitud el número de bisiestos que hay en el país, porque muchos optaron por registrarse como nacidos en 28 de febrero o 1 de marzo, solo ellos y sus padres lo saben.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LLH