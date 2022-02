Cubrebocas limitan comunicación de personas sordas o con debilidad auditiva

Gamaliel Cervantes es una persona sorda de nacimiento y en tiempos de pandemia tiene que usar el ingenio para hablar con los demás, como en los casos de hacer compras. El uso de cubrebocas le impide comunicarse a través de gestos.

Sabe lengua de señas, pero muy poca gente la maneja, por lo que la interacción con otros se limita.

“Les escribo, les muestro, muchas de las personas si se comunican, me ponen atención, hay lugares que si aceptan que te comuniques así, hay otros que no, es difícil, pero le buscas”, explicó Gamaliel Cervantes.

Desde el inicio de la pandemia, el uso del cubrebocas ha sido una barrera más.

“Cuando nos tuvimos que poner cubrebocas era difícil porque con los gestos, estamos acostumbrados, yo desde pequeño estoy acostumbrado a los gestos; entre nuestro grupo de sordos es diferente, es difícil, tenemos que estarnos quitando el cubrebocas para hacer gestos, yo soy sordo, completamente sordo, profundamente sordo, puedo usar bien el cubrebocas, porque desde pequeño me he acostumbrado a usar otras expresiones, pero por ejemplo otras personas, los hipoacúsicos sí necesitan, ellos sí se apoyan de la lectura labio facial, nosotros nos hemos acostumbrado a hacerlo con los ojos, ahorita tu puedes ver qué estoy moviendo los ojos y yo miro mucho a los ojos”, añadió Gamaliel Cervantes.

Y hay muchas otras situaciones en las que Gamaliel se siente limitado.

“El banco, por ejemplo, voy al banco, y ahora que estuvo el coronavirus que estuvo cerrado, fue un gran problema, porque no les puedo llamar por teléfono, no escucho y nadie más les puede hablar porque no te dan informes; tengo que traer a un intérprete si es cuestión de dinero, hay que pagarle al intérprete, te cobran por hora, imagínate una hora de interpretación, cuando vas al banco, te debes de formar, estar un montón de tiempo, estás pagando al intérprete, es mucho, es difícil”.