¿Cuándo alcanzará México la inmunidad de rebaño por COVID-19?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, compartió que México podría alcanzar la inmunidad de rebaño entre los meses de agosto y septiembre, si el plan de vacunación contra COVID-19 continúa funcionando como hasta ahora.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de salud realizada, el martes 18 de mayo de 2021, en Palacio Nacional.

Ahí detalló que, de acuerdo a las estimaciones del ritmo de vacunación y la cantidad de personas con anticuerpos, la inmunidad podría lograrse en cuestión de tres o cuatro meses.

“Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos que ya tienen anticuerpos contra COVID, que estaríamos llegando alrededor de agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que, a lo mejor, entre agosto y septiembre ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño, que es del 75%”, aseveró el subsecretario de Salud.

Detalló que alcanzar la inmunidad de rebaño no significa que ya toda la población estará inmune al virus, sino una tercera parte de ella.

“Se le llama inmunidad de rebaño a la situación en donde una población tiene ya suficiente número de personas con inmunidad, que no se pueden enfermar o que no pueden contagiar. Cuando no se logra eso, no se necesita que absolutamente todos tengamos inmunidad, basta con que tengamos la suficiente cantidad de personas para que en la vida diaria la probabilidad y la posibilidad de que una persona infectante se encuentre con alguien que se puede infectar sea mínima, sea casi cero. Para un virus como éste, se necesitan tres cuartas partes de las personas que tengan inmunidad, ya sea porque ya padecimos COVID o porque recibimos la vacuna COVID”, concluyó López-Gatell durante su comparecencia.

