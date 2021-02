Cuajimalpa implementa operativo Código Rojo para evitar fiestas clandestinas

Este domingo, policías de la alcaldía de Cuajimalpa dispersaron a un grupo de jóvenes que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un comercio que colocó mesas al aire libre, en el pueblo de la Venta, localizado cerca de los límites con el Estado de México.

En su cuenta de Twitter el alcalde Adrián Ruvalcaba escribió:

“En la Venta, no le gustó a los jóvenes que los invitáramos a irse a su casa por estar consumiendo bebidas en ley seca, pero el operativo código rojo no fue creado para caer bien, sino para crear consciencia. Estamos en semáforo rojo, no es momento de fiestas ni reuniones”.