Critican a Trump por saludo militar a general norcoreano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser objeto de críticas por imágenes en las que hace un saludo militar a un general norcoreano mientras el líder Kim Jong-un los observa.

Here’s the president of the United States saluting a uniformed officer of the Korean People’s Army, dutifully captured on tape by a Korean Central Television cameraman for broadcast in North Korea. #TrumpKim pic.twitter.com/crBTx5e5cL

El incidente ocurrió durante la visita de Trump a Singapur para una cumbre con Kim esta semana, pero la estación de televisión estatal norcoreana hizo públicas las imágenes este jueves.

En las mismas se puede ver a Kim presentándole a Trump a este general. El primero extiende su mano para que se la estrechen, pero el general no lo hace y en cambio hace un saludo militar a Trump.

En ese incómodo momento, Trump le devuelve brevemente el saludo.

Este episodio disparó las objeciones por parte de los críticos de Trump, quienes ya han dicho que el presidente lució demasiado complaciente hacia Kim y su régimen autocrático, que es acusado de importantes violaciones a los derechos humanos.

“Para sorpresa de nadie, Corea del Norte utilizó a nuestro presidente para hacer propaganda”, dijo el senador demócrata Chris Van Hollen en Twitter.

To no one’s surprise, North Korea used our President for their propaganda campaign. Kim Jong Un is pocketing immediate concessions and not making any concrete commitments. Nauseating to see Trump stiff our allies in Canada and then praise Kim while saluting his generals. https://t.co/IOrIMO3yxs

— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 14 de junio de 2018