Por COVID suspenden tradicional cabalgata de peregrinos de Iztapalapa hacia la Basílica

A las 7 de la noche fue cerrada la Basílica de Guadalupe como se había anunciado, para evitar aglomeraciones de peregrinos por el 12 de diciembre. También fueron cerradas las calles cercanas al santuario y las estaciones del metro la Villa-Basílica y Potrero.

“Pues nada más que se cuiden yo no los quiero ver llegar a este lugar “, dijo Mariano Ramírez González, sepulturero del Panteón General de Iztapalapa:

Mariano Ramírez trabaja desde hace 30 años como sepulturero en el panteón General de Iztapalapa.

Este lunes enterró el cuerpo de una persona que murió por COVID-19.

“Que se queden en casa, que no vayan a reuniones que no vayan a peregrinaciones porque, reunirse en un grupo de más de 10, 15, 20 personas ya puede ser un foco de contagio / yo les recomiendo que se cuiden a sí mismos tan sencillo que es usar esto un cubreboca para evitar cualquier contagio y que no lleguen a este lugar”, refirió el señor Mariano.