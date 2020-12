GN se suma a operativos para evitar arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Esta mañana, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que elementos de la Guardia Nacional se sumarán a los operativos para evitar las aglomeraciones en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, y evitar contagios de COVID-19.

“Sí, pero es un tema persuasivo, de información para las personas que a lo mejor no se han enterado de que ustedes saben que la Guardia Nacional está en Gustavo A. Madero, entonces no es que vayan a hacer algo en particular, sino que se unen a este programa de información y persuasión para que se evite llegar a la Basílica por el tema de la pandemia”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.