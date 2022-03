COVID-19 e inseguridad acentuaron caída de la confianza en instituciones: INE al presentar IDD 2021

El Índice de Desarrollo Democrático de México 2021 revela que la pandemia de COVID-19 y factores como la inseguridad y la pobreza acentuaron la caída de la confianza en las instituciones.

Jorge Arias, director de PoliLat y autor principal del IDD México, dijo que el principal problema que enfrenta la democracia mexicana es que cada vez hay una mayor desconfianza hacia las instituciones del Estado.

“La mitad de los 32 estados del país presentan desarrollo mínimo en democracia de las instituciones, este posiblemente sea el mensaje más fuerte para este momento particular de la democracia en el país: es el peor desempeño histórico año con año en el IDD MEX, es imprescindible poner el problema en los primeros lugares de la agenda pública del país para revisar qué es lo que sucedió, qué es lo que ha pasado, veníamos mal en democracia institucional, estamos mucho peor”, dijo Jorge Arias director de PoliLat y autor principal del IDD-México.

Desde hace once años, este estudio evalúa el comportamiento de la democracia en los 32 estados del país.

En 2021 los cinco estados con mejor desarrollo democrático fueron Yucatán, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa y Aguascalientes.

Yucatán, por sexto año consecutivo, fue la entidad con el mayor indicio de desarrollo en democracia en las instituciones.

El peor puntaje fue para Guerrero, que desde el 2010 califica como desarrollo mínimo.

En la presentación del Indice, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dijo que estos resultados concluyen que el desarrollo democrático en México ha sufrido una seria afectación.

“Hay que enfatizar que la pandemia no es el único elemento que ha afectado la calidad de nuestra democracia, también el manejo de la misma por parte de las autoridades y los problemas estructurales que siguen presentes entre nosotros, y que la pandemia no nos debe hacer olvidar, la pandemia no es en ese sentido un único factor, ni la única explicación o justificación de los resultados que nos presenta el estudio, pretender hacer eso significaría simple y sencillamente cerrar los ojos ante una realidad ominosa y preocupante, por supuesto también en este sentido han jugado un papel importante en la pobreza creciente, las desigualdades persistentes, las violencias imparables, la impunidad y la corrupción persistentes”, aseguró Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.