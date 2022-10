Corte Suprema de Chile rechaza extradición a México de Mauricio Toledo, exdiputado federal

La Corte Suprema de Chile rechazó, este viernes 14 de octubre, la solicitud de extradición contra el exdiputado federal y exalcalde de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, requerido en México por supuesto enriquecimiento ilícito.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Hernán González, revocó la sentencia de primera instancia, tras establecer la improcedencia de la extradición del ciudadano chileno-mexicano, “al no cumplirse en la especie el principio de mínima gravedad del delito, al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión. Como mínimo, como establece el tratado sobre la materia suscrito entre ambos países”, determinó la Suprema Corte de Chile en un comunicado.

“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, sostiene el fallo.