La Corte ahorrará más de cinco mil millones de pesos, informa López Obrador

La Corte ahorrará más de cinco mil millones de pesos en su presupuesto, informó Andrés Manuel López Obrador tras un desayuno con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refrendó su compromiso con el respeto a la división de poderes.

En conferencia de prensa en su casa de transición, reveló que los ministros le informaron que aplicarán un plan de austeridad interna para el próximo año. En ese encuentro, apuntó, también hablaron de la posibilidad, sin comprometerse a ello, de una reducción salarial entre los funcionarios de alto nivel de la Corte.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y el ministro presidente Luis María Aguilar, recorren la Suprema Corte. (Twitter, @SCJN)

“Vamos a ser respetuosos de la independencia y la autonomía de poderes. Sin embargo, ellos están conscientes, como estoy seguro que están conscientes los legisladores electos, que no se pueden mantener los sueldos actuales, y que tiene que haber una política de austeridad, que no es imponer nada […] ellos están calculando que van a proponer un ahorro, en el marco de este plan de austeridad de la República de más de cinco mil millones de pesos […] Lo que sí quiero decirles es que no hubo ninguna confrontación, se hablaron estos temas con mucha responsabilidad y con mucho respeto”, indicó López Obrador.

Aclaró que enviará al Congreso de la Unión, ya como presidente constitucional, una propuesta de ley orgánica del artículo 127 de la Carta Magna para que se establezca la obligación de que ningún funcionario público pueda ganar más que el Presidente de la República.

En el marco de comunicación y diálogo permanente entre los Poderes Judicial y Ejecutivo, el Pleno de la @SCJN, encabezado por el Ministro Presidente Luis María Aguilar, recibieron al presidente electo @lopezobrador_ en el Edificio Sede, en pleno respeto a la división de poderes. pic.twitter.com/I86eGrbU0D — Suprema Corte (@SCJN) August 10, 2018

“Yo voy a promover que ningún funcionario público gane más que el presidente, que se cumpla lo que establece el artículo 127 constitucional y voy a enviar una ley reglamentaria con ese propósito. Va a decidirlo, primero, el Poder Legislativo y, luego, hay instancias para controversias. Yo me voy a ajustar al procedimiento legal, y lo que resulte al final”.

Aceptó que aún en caso de que sea aprobada dicha norma, podría quedar en manos de los poderes autónomos como el Legislativo y el Judicial cumplir con este principio. Es decir, que legisladores y ministros decidirían eventualmente, si lo aplican o no.

Adelantó que además presentará ante el Congreso de la Unión, dos paquetes de propuestas legales, al inicio de su gestión.

Un grupo de reformas estará relacionado con la austeridad Republicana, el combate a la corrupción y a la impunidad.

“Delito grave, la corrupción, delito grave, el fraude electoral, delito grave, el robo de hidrocarburos. También para acabar con la impunidad se va a reformar, ese es el planteamiento, esa es la iniciativa que se va a enviar al Congreso, el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción. También se va abolir el fuero constitucional para servidores públicos. En este mismo paquete se incluye la ley reglamentaria al Artículo 127 de la Constitución para que entre otros otras cosas ningún funcionario público pueda ganar más de lo que perciba el Presidente”, detalló.

El segundo grupo de propuestas de reformas a presentar se relacionan con el estado de bienestar de la población.

Se trata de garantizar en la Constitución la educación gratuita en todos los niveles escolares, convertir en ley la pensión universal para adultos mayores y para personas con discapacidad de escasos recursos, también para revertir la reforma educativa.

(Con información de Carmen Jaimes)

tfo