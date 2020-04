Prevén fin de epidemia de coronavirus en Valle de México el 25 de junio

El fin de la epidemia de coronavirus COVID-19 en el Valle de México se prevé para el 25 de junio, sólo si se sigue con el cumplimiento de las medidas de la Jornada de Sana Distancia, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que para lo anterior las medidas de distanciamiento social, que en un principio estaban previstas hasta el 30 de abril, se extenderán hasta el 30 de mayo.

Detalló que en los municipios donde se tiene una menor transmisión del virus las medidas de protección sanitaria serán vigentes hasta el 17 de mayo, en tanto que en las demarcaciones con una mayor transmisión de COVID-19 será a la fecha del 30 de mayo.

La epidemia no es una sola, en realidad en cada espacio físico del país tenemos distintas intensidades de transmisión (…). Tenemos municipios sin casos, en cambio en dodo depende de que se sigan cumpliendo las medidas, pues regiones del país donde no se haga, no se va a cumplir lo que se proyecta, aumentará la transmisión y podría ser imposible que se levanten las medidas”, apuntó.