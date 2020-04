Personal médico de Tijuana compra sus propios insumos de protección por coronavirus

En Tijuana, médicos y enfermeras hicieron largas filas para comprarse ellos mismos los equipos de protección contra el coronavirus.

Médicos de Tijuana difundieron videos para respaldar la denuncia que compartió el actor Eugenio Derbez sobre la falta de insumos en hospitales de la ciudad.

“Sí, sí está pasando. Parece una película de terror. Sí están falleciendo muchísimas personas y es bien triste estar aquí en la batalla”, dijo comentó una enfermera.

“Indiscutiblemente lo que se dice es una gran verdad. Yo estoy trabajando con equipo que compré yo misma: N95 y careta. Con un recién nacido potencialmente infectado de COVID-19, hijo de madre que está en la Clínica 1 del Seguro Social, en Tijuana”, comentó una enfermera.

Médicos, enfermeras y camilleros hacen largas filas de más de 200 metros para comprar con sus propios recursos, equipo de protección en instalaciones de la empresa Industrial Safety de México, de Tijuana. solo se los venden si se identifican como trabajadores del sector salud.

El IMSS envió a Tijuana a un equipo para investigar las denuncias. hoy se reunieron con el secretario de salud del estado y la representante del IMSS en Baja California. El Seguro Social niega que la situación haya rebasado a las autoridades.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que no están desbordados.

“No, no, desbordados no, ¿qué sería un desbordamiento?, que en el hospital número 20 hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles. Ese sería un rebase de las capacidades, eso no ha ocurrido”, dijo Zoé Robledo.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también respondió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien dijo que los médicos del IMSS caían “como moscas” por falta de protección.

“No siempre hay que coincidir. Y es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira”, comentó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

También pidió a los trabajadores que denuncien si no están llegando los seis millones de equipos médicos que ya fueron distribuidos en todo el país.

“Nosotros podemos decir, con evidencia en la mano, que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados, si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, entonces alguien está obstaculizando”, sostuvo López-Gatell.

Con información de En Punto.

LLH