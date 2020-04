Baja, pero sigue la afluencia en el mercado La Nueva Viga en CDMX pese a corovirus

Este Sábado de Gloria el mercado de pescados y mariscos “La Nueva Viga”, lució casi vacío. En esta ocasión, en los diferentes filtros de acceso no se reportaron filas de personas para entrar.

Te puede interesar: Mapa y estadísticas de coronavirus en México del 11 de abril de 2020

A cada uno de los visitantes, la alcaldía de Iztapalapa les regalaba un cubrebocas y les ponía gel antibacterial en sus manos.

“Invitar a la gente, exhortar a la gente que traiga sus cubrebocas, que traiga guantes, le estamos roseando gel antibacterial, igual que el mismo procedimiento de ayer, estamos también nosotros repartiendo por parte de la alcaldía guantes, cubrebocas y el gel como te repetía, la instrucción es esa, invitar a la gente que compre rapidísimo y que se vaya a sus casas”, destacó Edú Ramírez de la Dirección General del Gobierno de Iztapalapa.

Al interior de la central de pescados y mariscos, en los pasillos de los negocios, ninguno de los visitantes guardaba su sana distancia, pocos traían el cubrebocas puesto y la mayoría acudió en familia a realizar sus compras, otros más acudieron a comer.

“Pues de rapidito nada más, de pasadita y vámonos, de hecho venimos pasando y no más lo que vemos, no sé, nosotros venimos del estado no habíamos visto tanto el relajo al fin de cuentas pero si está complicado”, dijo Carlos, comprador.

¿Vale la pena correr riesgos?

“A lo mejor no, ya mejor hay que ir la no, yo creía que si es mejor guardarse, de hecho estábamos guardados, ahorita salimos de momento, pero si lo más pronto que se pueda moverse y hacer caso”, comentó Carlos García comprador.

“Pues si es un riesgo, pero tenemos que comer y aquí está un poquito más económico. Hay que darnos el gusto ahora que se puede”, dijo Daniel Pérez, comprador.

No obstante que en las diferentes entradas al mercado de La Nueva Viga se prohibía el acceso a menores de edad y adultos mayores, al interior hubo algunos que lograron burlar las vallas de seguridad.

“Si, está difícil pero vivimos día a día y pues hay que salir aunque no queramos no hay otra forma no, buscar lo más barato para salir de esta economía que está fuerte”, dijo Antonio Tobaco, quien cargaba a una menor de edad.

Sobre si vale la pena correr riesgos dijo: “Pues así es la vida, a lo mejor no vale la pena, pero pues no hay otra forma, no hay con quien se quede ella y hay que venir. Es mucho riesgo. Es la única forma de que yo la traiga porque no hay con quien la deje, corre más riesgo quedándose en casa sola, puede pasar un accidente”, agregó Antonio Tobaco, comprador.

Lo reducido de los pasillos donde se encuentran los negocios originó durante gran parte del día que la afluencia de los compradores fuera mayúscula, para evitar un riesgo por la contingencia COVID- 19, las autoridades le brindaron a los vendedores algunas recomendaciones.

“Que usemos guantes para despachar y cubrebocas, eso es lo importante ahorita y decirle a los clientes que mantengan su distancia que no se amontonen en un solo lado, que si van a comprar nada más una persona y los demás que los esperen abajo, eso fue lo que nos habían dicho, pero es imposible ahorita la verdad, tanta gente que no se puede ahorita”, dijo Isael Cortez Huerta, vendedor.

Los vendedores aseguraron que hasta el momento no han tenido pérdidas económicas y reconocieron que durante esta temporada de cuaresma sus ventas fueron positivas.

“Pues bien gracias a Dios, todo movido, si hubo ventas, y pues la verdad ha estado bien en ventas, en todo. Si ha ido afluencia de gente aquí para lo que es la venta de los productos de mariscos”, comentó José Nicolas, vendedor.

Aseguró que no han tenido pérdidas.

“No, ahorita no, gracias a Dios, hemos estado bien y hasta ahorita se ha estado vendiendo bien”, apuntó José Nicolás, vendedor.

Durante el tiempo en que estuvo abierto el mercado de pescados y mariscos, diferentes unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estuvieron recorriendo las diferentes zonas de La Nueva Viga para informarle a los asistentes la importancia de quedarse en casa ante la contingencia sanitaria de COVID-19.

Con información de Bogdán Castillo.

LLH