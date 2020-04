Abarrotan mercado de mariscos La Nueva Viga pese a llamado de quedarse en casa

Sin sana distancia, sin guantes, sin cubre boca. Cientos de familias decidieron salir de casa y colmar los pasillos del mercado de pescados y mariscos de La Nueva Viga, en Iztapalapa, pese a la contingencia sanitaria por coronavirus COVID-19 donde se recomienda el aislamiento social y el resguardo voluntario en casa.

No pensábamos encontrar así tanto porque la ciudad ahorita realmente está vacía, pero llegas aquí a Churubusco y no puedes ni caminar entonces realmente lo que se necesita es un poquito de conciencia. ¿Tiene algún tipo de protección?, ¿guantes?. Desafortunadamente no, yo también quiero tapar un error con otro error pero desafortunadamente a veces es la necesidad, nada más”, dijo uno de los clientes.