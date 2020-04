Fiscalía CDMX inicia investigación contra youtuber que violó cuarentena por coronavirus

La fiscalía capitalina inició una investigación luego de la difusión en redes sociales de un hombre que dijo ser portador de COVID-19 y así visitó comercios en la alcaldía Benito Juárez.

Te recomendamos: Familia burla cuarentena por coronavirus y escapa en helicóptero de Los Veneros, en Nayarit

La dependencia informó que inició una carpeta de investigación por el delito de riesgo de contagio.

Hace unos días en redes sociales un youtuber identificado como “Soy David Show”, subió un video donde señala que está contagiado de COVID-19, pero salió hacer compras a un centro comercial y retiró dinero en un cajero.

“Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías; me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa ésa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví, de hecho hasta fue gente de la Secretaría de Salud a atendernos y a mÍ nos dio a los dos. Y dirán: David, ¿qué haces en la calle? Tu eres un irresponsable. Estoy yendo al súper mercado porque necesito abastecerme”.