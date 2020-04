Hospitalizan a la actriz Cecilia Romo tras dar positivo a coronavirus

Después de dar positivo a la prueba de COVID-19, la actriz mexicana Cecilia Romo, se encuentra internada en un hospital en México.

Por medio de un grupo en redes sociales, su hija, Claudia González Romo Edelman, pidió orar por su madre y lamentó no poder estar a su lado en estos momentos, puesto que reside en la ciudad de Nueva York.

Por favor les pido oración para mi mamá que está hospitalizada por COVID-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo pero ahora se me deshace el corazón de estar en NYC y no poder viajar ni poder estar cerca”, dijo.