Dan empleo temporal a 200 amas de casa en Nuevo León para elaborar cubrebocas

En Nuevo León se puso en marcha un programa de empleo temporal, que en su primera etapa será para 200 amas de casa que quieran participar en la elaboración de cubrebocas ante la pandemia de coronavirus.

Siempre he cosido, así es de que a mí no se me hace difícil hacerlo y pues en un día puedo hacer, no digo que muchos, pero a la mejor unos 80 o 100 sí los puedo hacer”, dijo la señora Ramona, ama de casa.