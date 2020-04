IMSS contrata a doctor que vendía botanas y esquimos tras ser rechazado por Sindicato

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató al doctor Alfredo Ortiz Camacho, quien vendía botanas y esquimos en Iztapalapa, luego de que fue rechazado por el Sindicato para sustituir a personal médico por coronavirus.

El doctor Ortiz Camacho, quien el pasado martes hizo fila afuera de la Sección 33 del Sindicato del IMSS luego de la convocatoria para una vacante de médico, en sustitución del personal que se encuentra en cuarentena por el coronavirus, le informaron que las plazas ya estaban cubiertas.

Regresó a su consultorio particular, en Iztapalapa, donde por la situación económica y la falta de pacientes instaló un puesto de botanas y esquimos para ayudarse.

La noche del miércoles, recibió una llamada del director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para que se incorporara lo antes posible a la institución.

Les voy a responder al 200, al mil por ciento. Me voy a comprometer como lo he hecho a lo largo de mi carrera, pero en esta situación como se trata de algo muy delicado una pandemia les voy a responder aún más. Sí existe un poquito de nervios, pero es nuestro trabajo tenemos que dar nosotros la vida por el paciente. Entonces, ahorita no es la excepción. Tenemos que estar sumamente comprometidos y si en eso nos va la vida, lo tenemos que afrontar con dignidad porque para eso escogimos esta profesión”, señaló el médico cirujano Ortíz Camacho.