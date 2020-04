Colectivo entrega despensas a quienes perdieron su empleo por el coronavirus

Un colectivo ciudadano conformó la red “Unidos por Ayudar” que apoya a adultos mayores o a quienes se quedaron sin ingresos por la pandemia del coronavirus

Rodrigo Heredia es empresario, activista social, rescatista y motociclista y forma parte de un colectivo ciudadano que ayudó tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus, el colectivo conformó una red llamada “Unidos por Ayudar” para entregar despensas y víveres a quienes perdieron su empleo, a adultos mayores, o personas de escasos recursos. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp solicitan donativos.

No tiene que ser con dinero, no tiene que ser en especie, es como tú, puedas ayudar. Los ayudamos para que tengan alimento una vez, para que tengan alimento y tal vez sea de 4, 5 días más de eso no podemos hacer porque cargamos el peso de un problema social”, explicó Rodrigo.

Compran las despensas y víveres en mercados públicos, tiendas y abarroterías de barrios y colonias para apoyar a los comerciantes locales. Rodrigo acudió al mercado de la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, pero varios locales se encuentran cerrados.

Mira, fueron 440 acá. Del pollo fueron casi 200 pesos, estamos hablando de 600 pesos, de la fruta fueron ciento y cacho, 750, 800 pesos, con esto estamos alimentando a una familia, vamos alimentar a una familia de 3 mujeres”, detalló el activista Heredia.

Después recorrió seis kilómetros en su motocicleta para llevar la despensa a la familia Roque Tapia, en el Pueblo de San Martín Xochinahuac.

Como ves no es de ninguna fundación, asociación, partido político, nada nada más de gente que quiere ayudar”, enfatizó Rodrigo.

Los víveres son para amairani, una empleada doméstica que se quedó sin trabajo, para su mamá y su hija. Comparten techo con más de 10 personas.

Yo nada más trabajo al día, ahorita ya nos descansaron entonces ahorita prácticamente hasta que nos vuelvan a hablar. Es que vivimos varios aquí, igual están desempleados, ahorita. Los descansaron sin sueldo, yo trabajo haciendo quehacer”, concluyó la empleada doméstica Amairani Roque Tapia.

