Entregan kits de apoyo para casos sospechosos de coronavirus en CDMX

Los kits de apoyo para los casos sospechosos de coronavirus ya se están entregando en la Ciudad de México por parte de brigadistas de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Te recomendamos: ¿Quién puede pedir un crédito de apoyo por coronavirus?

Las personas que presentan síntomas mandan un mensaje al 51 515 o a través de Locatel.

Autoridades de Ciudad de México planean entregar 50 mil kits.

“Llevamos 148 kits, entregados. Hemos incorporado al kit un apoyo adicional alimentario para que tanto aquella persona que tiene todos los síntomas de tener COVID-19, que ha hablado con el médico, que se han confirmado varios temas, se le entregue su kit médico y también un kit de apoyo alimentario”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Una mujer recibió este tipo de apoyo.

“Me dijeron que era probable que tuviera coronavirus porque cumplía con todos los síntomas. Me llamaron me dijeron que me iba a llamar una doctora, me dijo que no era grave porque no tenía fiebre, y que iban a dar seguimiento de mi caso. Fue como llegaron”, dijo una posible portadora de coronavirus.

Un joven, quien recibió el kit y que pidió no ser grabado por temor a ser estigmatizado, dijo que aún con los síntomas ha tenido que salir.

“Cuido a mi mamá y aún cuando he estado en cuarentena y he tenido la facilidad con mi trabajo pero si he salido para ir al súper, tener que llevarla al doctor”, apuntó un empleado, posible portador de coronavirus, al que todavía no le habían hecho la prueba.

Con el kit de salud, además de tapabocas, paracetamol, gel y un termómetro, se les entrega una despensa. Lo que se busca es romper con la cadena de transmisión.

El miércoles, cuando recibió el kit, la activista en movilidad, Dana Corres, publicó una fotografía con el contenido del kit de salud y escribió: “¿Qué es esto? ¿Suecia?”

“Yo no gozo de ningún privilegio, yo seguí el procedimiento que se debe seguir para recibir el kit. Empecé a presentar diversos síntomas; decidí mandar un SMS al servicio de la ciudad, me dijeron ‘usted parece ser un caso sospechoso y entonces le vamos a marcar de Locatel. Ayer miércoles me marcan les dije que me sentía mucho mejor, me dijeron les vamos a llevar un kit médico”, compartió Dana Corres, activista en temas de movilidad.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LLH