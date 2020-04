CFE no condonará pagos de energía eléctrica por coronavirus

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aclaró que no se condonará pagos de energía eléctrica durante la emergencia sanitaria por coronavirus, COVID-19.

Confirmó que su plan para fortalecer a esta paraestatal contempla inversiones cercanas a los 8 mil millones de pesos durante el presente gobierno.

“CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, o alguna empresa que dice, oye yo te pago la electricidad dentro del tres meses, no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios a todos, que tiene que comprar combustible permanentemente para generar electricidad, y no podemos hacer condonaciones”, indicó Manuel Bartlett, director General de la CFE.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, insistió en el mensaje central a la población ante la crisis sanitaria.

“Yo le diría que quédese en su casa, no creo que haya mucha conciencia todavía a lo que significa quédense en su casa, y piensan que hoy son vacaciones de Semana Santa, sin embargo, no son vacaciones, quédate en tu casa significa no te contamines, no te contagies2, señaló Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, apuntó que en reunión con el presidente se avanzó en la definición de la forma en que se otorgarán créditos a 672 mil trabajadores al servicio del Estado una vez pasada la emergencia sanitaria.

“Tiene que ver con un sorteo que nunca se había hecho electrónico, y otra parte la vamos a distribuir a través de las ventanillas delegacionales del ISSSTE en los estados, va a permitir tener acceso a créditos de turismo, créditos relacionados con la escuela, con temas del día a día, que la gente decida en qué lo gasta, lo que queremos es mandar un mensaje claro al sector empresarial, a la sociedad en general, que los recursos que tenemos los vamos a gastar, los vamos a poner sobre la mesa y la gente disponga de ellos”, explicó Luis Antonio Ramírez, director General ISSSTE.

Dijo que enviará al comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, una relación de unidades médicas de este Instituto que pudieran requerir algún tipo de ayuda para evitar agresiones de la población al personal de salud que ahí labora.

Con información de Carmen Jaimes.

