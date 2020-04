Gobierno CDMX pide no acudir a sitios públicos durante contigencia por coronavirus

El Gobierno de la Ciudad de México pidió este viernes a la población no acudir a sitios públicos y evitar aglomeraciones durante la contigencia por coronavirus (Covid-19).

Esto debido a que desde ayer, y a pesar de las advertencias de la sana distancia, cientos de personas se congregaron en el mercado de mariscos de La Viga para hacer compras de Cuaresma.

Así lo dijo la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó la videoconferencia de prensa del Gobierno local este viernes ya que, explicó, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba en una reunión con el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Las personas que están yendo a sitios como el mercado de La Nueva Viga no están midiendo las consecuencias y no actúan con responsabilidad al ir en contra de las medidas solicitadas para atender la emergencia sanitaria, los invitamos a cuidar a su familia, a cuidar a su comunidad, no asistiendo a lugares donde hay aglomeraciones”, dijo Rosa Icela.