Suman 296 muertos en México por coronavirus y 4 mil 661 casos confirmados

México registró este domingo 296 fallecidos por COVID-19, 23 decesos más que el día anterior, mientras que el Gobierno estudia alargar las medidas de distanciamiento social al menos hasta el 10 de mayo.

Las autoridades sanitarias informaron en rueda de prensa que desde el inicio de la pandemia el país lleva 4 mil 661 enfermos confirmados, un aumento de 442 casos en las últimas 24 horas.

Los 4 mil 661 casos de COVID-19 registrados han sido confirmados a través de las más de 36 mil pruebas diagnósticas realizadas en el país, aunque el Gobierno mexicano estima que el número de enfermos es 8.2 veces mayor, cerca de 38 mil 200 contagios.

Esto es así porque las autoridades sanitarias mexicanas aplican el llamado ‘modelo centinela’ de vigilancia epidemiológica, basado en hacer tests a unos casos concretos y calcular posteriormente el potencial abasto de la enfermedad.

En un mensaje en redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió la puerta a que el parón de las actividades económicas y el exhorto a la población a quedarse en casa previsto hasta el 30 de abril se alargue al menos hasta el 10 de mayo.

“Me gustaría iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo, levantarnos ya de la situación de emergencia”, expresó el mandatario, quien aseguró que la última palabra la tendrán las autoridades sanitarias.

También anunció un acuerdo con asociaciones de hospitales privados para que cedan más de 3 mil camas para el tratamiento de enfermos de COVID-19.

Entre los fallecidos de este domingo está el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, de 70 años, quien fue a principios de marzo uno de los primeros casos de COVID-19 registrados en México.

Los estados con más casos confirmados son Ciudad de México, con mil 328, el Estado de México, con 523, y Baja California, con 335.

Del total de 4 mil 661 enfermos contabilizados en el país, el 7% es menor de 25 años, el 73.1% tiene entre 25 y 59 años y el 19.9% es

mayor de 60 años.

En cuanto a los fallecidos, el 56.1% tenía entre 25 y 59 años de edad, mientras que el 43.9% eran mayores de 60 años. No se han registrado fallecidos menores de 25 años en el país.

Sobre el nivel de gravedad, el 3.97% de los casos confirmados de COVID-19 fueron intubados, el 19.24% fueron hospitalizados graves, el 10.32% hospitalizados estables y el 66.47% no requirieron hospitalización.

El Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.

Con información de la Secretaría de Salud y EFE

