Hospitales privados ‘cederán’ 3 mil 300 camas durante crisis por el coronavirus: AMLO

En medio de la contingencia sanitaria por la epidemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en sus redes sociales, un acuerdo con dueños de hospitales privados, para dar atención médica a la población general a causa del coronavirus.

Te recomendamos: “No los abandones”: Claudia Sheinbaum hace un llamado a dueños de mascotas ante crisis por el coronavirus

En un video, con duración de más de 10 minutos, el mandatario brindó algunos detalles sobre el acuerdo al que se llegó con los dueños de hospitales.

A continuación detalló que el convenio consiste en entregar al sector salud un total de 3 mil 300 camas para la atención de pacientes con coronavirus.

Tienen una capacidad de 6 mil 300 camas en sus hospitales de todo el país y van a dejar solo la mitad para atender a sus pacientes. Van a dejar 500 camas de terapia intensiva para coronavirus, pero 3 mil 300 camas las van a entregar al sistema público mediante un convenio, un contrato, para que, por un mes, podamos disponer de estas 3 mil camas con el propósito de que no se sature el sector público de salud cuando se incremente la epidemia”, continuó.

El mandatario federal destacó que este contrato tiene una base solidaria con el gobierno, por lo que los nosocomios privados no tendrán ganancias ni utilidades derivadas de ese servicio.

Este convenio nos permite que se atienda a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos saturen a las áreas de terapia intensiva, es un convenio solidario”, expuso el Ejecutivo federal.

Se portaron de primera, no es un convenio con fines de lucro, esto es muy interesante darlo a conocer, es un convenio solidario por parte de ellos, nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, y esto yo lo agradezco”, enfatizó el mandatario federal en un video difundido en sus redes sociales.